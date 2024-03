AMAURY VASSILI AVEC SES MUSICIENS THEATRE ANTIQUE- ARLES Arles, samedi 29 juin 2024.

Pour cette nouvelle tournée, Amaury VASSILI sera accompagné de 6 musiciens et s’approprie les chansons incontournables d’artistes populaires devenus cultes qui ont marqué plusieurs générations.Un tour de chant hommage aux grands interprètes mais également à leurs auteurs et compositeurs.C’est un spectacle « best of » qui va du répertoire lyrique en passant par les standards de la variété française et italienne.Amaury VASSILI vous entraine dans 1h30 de tubes, et rien que des tubes.Un spectacle à ne pas manquer !

Tarif : 27.20 – 27.20 euros.

Début : 2024-06-29 à 21:30

THEATRE ANTIQUE- ARLES BOULEVARD DES LICES 13200 Arles 13