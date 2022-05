Amaury Vassili au Viking tour Forges-les-Eaux Forges-les-Eaux Catégories d’évènement: Forges-les-Eaux

Seine-Maritime

2022-07-14 20:30:00

2022-07-14 20:30:00 20:30:00 – 2022-07-14

Forges-les-Eaux Seine-Maritime Il y a des voix qui résonnent comme des repères. C’est le cas de celle d’Amaury Vassili. Ce jeune normand débute le chant à neuf ans.

Maintenant avec plus de 800 000 albums vendus, le jeune ténor surprend encore en étoffant son style de nouvelles sonorités.

Son talent s’exprime pleinement sur scène, où il vit une relation privilégiée avec son public depuis plus de 10 ans. Pour son concert lors du Viking Tour il interprétera les plus grands titres du répertoire lyrique-pop, les plus grands titres de la variété française ainsi que des titres qu’il a écrit ou composé. Il y a des voix qui résonnent comme des repères. C’est le cas de celle d’Amaury Vassili. Ce jeune normand débute le chant à neuf ans.

