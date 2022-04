Amaurie en concert au centre Victor Gelez Centre Paris Anim’ Victor Gelez Paris Catégories d’évènement: île de France

Le jeudi 19 mai 2022

de 19h30 à 21h00

gratuit

Une fois par mois, c'est le concert live de Victor Gelez : le jeudi 19 mai à partir de 19h30, découvrez l'univers électro pop d'Amaurie ! Guidée par l'improvisation et la mélodie, la jeune chanteuse Amaurie pratique une pop urbaine hybride. Elle fait ses armes dans la production cinématographique aux côté de grands noms comme Quentin Dupieux ou Orelsan. Installée à Paris, elle a sorti son premier EP "Personne ne perd", produit par Ænvers Records et composé avec les multi-instrumentistes Monomite (Nekfeu, Bonnie Banane, Jazzy Bazz), Saintard (Enchantée Julia, Prince Waly), Sutus (Joanna) et le new-yorkais Mindchatter. En 2019, elle fonde le collectif de chanteuses "La Sulfureuse" qui regroupe la nouvelle scène pop-électro parisienne avec entre autre Sôra, Club Celest, Eléonore (La Bouclette TV) et Ëda Diaz. Amaurie écrit les chansons de son premier EP comme « des lettres ouvertes » qu'elle adresse à des destinataires anonymes. Aussi légère qu'incisive, aussi kitch qu'urbaine, aussi fragile que forte, Amaurie joue avec les codes et en devient envoûtante et insaisissable.

