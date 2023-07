Découverte du travail de la forge Amatsu Bias Catégories d’Évènement: Bias

Lot-et-Garonne Découverte du travail de la forge Amatsu Bias, 20 octobre 2023, Bias. Découverte du travail de la forge 20 et 21 octobre Amatsu Petit atelier de 30 minutes pour se familiariser avec les techniques de base du travail de forgeron. Amatsu 27 avenue du colonel Robinet 47300 Bias Bias 47300 Saint-Etienne Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « phone », « value »: « 0772591874 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-20T09:00:00+02:00 – 2023-10-20T09:30:00+02:00

2023-10-21T11:30:00+02:00 – 2023-10-21T12:00:00+02:00 Détails Catégories d’Évènement: Bias, Lot-et-Garonne Autres Lieu Amatsu Adresse 27 avenue du colonel Robinet 47300 Bias Ville Bias Departement Lot-et-Garonne Lieu Ville Amatsu Bias

Amatsu Bias Lot-et-Garonne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/bias/