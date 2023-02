Amat’Arts Chemin De Tivoli Istres Catégories d’Évènement: Bouches-du-Rhône

Istres

Amat’Arts Chemin De Tivoli, 8 mars 2023, Istres . Amat’Arts Chapelle Saint-Sulpice Chemin De Tivoli Istres Bouches-du-Rhone Chemin De Tivoli Chapelle Saint-Sulpice

2023-03-08 – 2023-03-28

Chemin De Tivoli Chapelle Saint-Sulpice

Istres

Bouches-du-Rhone À la découverte des nouveaux talents, l’exposition est réservée aux artistes amateurs émergents ou confirmés, non professionnels, locaux et régionaux. Un temps d’échanges avec les publics et pour certains un premier pas vers la scène artistique, la rencontre avec d’autres artistes, la découverte de l’univers des lieux de diffusion artistique et des expositions. Exposition réservée aux artistes amateurs de tous niveaux, locaux et régionaux.

Venez découvrir THIERRY DEGRAEVE, FLO ELSEGA, THIERRY JOURDAN, LITA, BRIGITTE JORDA, NICOLAS LOMBARD +33 6 33 41 44 61 Chemin De Tivoli Chapelle Saint-Sulpice Istres

dernière mise à jour : 2023-02-15 par

Détails Catégories d’Évènement: Bouches-du-Rhône, Istres Autres Lieu Istres Adresse Istres Bouches-du-Rhone Chemin De Tivoli Chapelle Saint-Sulpice Ville Istres lieuville Chemin De Tivoli Chapelle Saint-Sulpice Istres Departement Bouches-du-Rhone

Istres Istres Bouches-du-Rhone https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/istres /

Amat’Arts Chemin De Tivoli 2023-03-08 was last modified: by Amat’Arts Chemin De Tivoli Istres 8 mars 2023 Bouches-du-Rhône Chapelle Saint-Sulpice Chemin De Tivoli Istres Bouches-du-Rhône Chemin De Tivoli Istres

Istres Bouches-du-Rhone