Amarula Café Club + Captain Doomboscq Jardin de la salle de Pierre Midey – 77174 Villeneuve-Saint-Denis, 2 juillet 2021-2 juillet 2021, Villeneuve-Saint-Denis.

Amarula Café Club + Captain Doomboscq

Jardin de la salle de Pierre Midey – 77174 Villeneuve-Saint-Denis, le vendredi 2 juillet à 20:30

### **AMARULA CAFÉ CLUB** Afro, pop et addictif. Chez Amarula Café Club, au croisement entre le homemade roots et le produit léché, les rythmes d’une énergie pure s’accompagnent de chants ensorcelants et d’une guitare agile, qu’on soupçonne africaine. Le Sénégal pour Axel, La Réunion pour Yann, Madagascar pour Arnaud, l’Italie pour Vincent : les origines sont métissées ici, et s’entendent dans la musique polyglotte du groupe basé au Perreux. De l’anglais empreint d’un accent sud-africain où les « r » roulent au milieu d’onomatopées scandées, du français saupoudré de malgache, de l’espagnol… Tous instrumentistes accomplis, les quatre garçons font entendre leur complicité et une énergie hors du commun lors de concerts aux airs de grande fête collective. De quoi confirmer le patronyme du groupe, qui le tient d’un alcool sud-africain issu du fruit d’un arbre puissant d’Afrique Australe, le Marula, à l’ombre duquel les sages bantous se réunissent… Au programme : des mélodies pop, la fougue de l’afrobeat et du rock, le flow du rap et le chill de la house, le tout allié sur une rythmique qui ferait danser des statues ! ### **CAPTAIN DOOMBOSCQ (DJ SET)** En début et en fin de soirée, Captain Doomboscq s’installe derrière les platines pour un mix croisant electro, hip hop, soul et musique indie. Toute la soirée, File7 vous propose de profiter d’une ambiance décontractée et relaxée sur fond de musiques groovy. Audiophile multi-casquette, Clément Dubosq est journaliste et programmateur musical à l’antenne de FIP, résident du Supersonic et batteur de Brusque.

Gratuit sur réservation auprès de la mairie de Villeneuve-St-Denis

dans le cadre de l’opération mon été ma région

