Amaro Freitas Trio Marseille 3e Arrondissement, 28 avril 2022, Marseille 3e Arrondissement.

Amaro Freitas Trio Le cri du port 8 Rue Du Pasteur Heuzé Marseille 3e Arrondissement

2022-04-28 – 2022-04-28 Le cri du port 8 Rue Du Pasteur Heuzé

Marseille 3e Arrondissement Bouches-du-Rhône

8 18 Ces dernières années, le trio formé par le pianiste Amaro Freitas, le batteur Hugo Medeiros et le bassiste Jean Elton sont devenus de véritables ambassadeurs du jazz brésilien.



Leur force ? Avoir réussi à délicatement mélanger les musiques traditionnelles de leur pays et la grande lignée des pianistes percussifs, de Thelonious Monk et à Art Tatum. Car tous ceux qui ont déjà écouté les précédents opus de natif du Nordeste (Sangue Negro et Rasif) ont pu voir à quel point le garçon dégageait un incroyable alliage de puissance et de délicatesse.



Au cours de sa tournée européenne, l’artiste fera une escale à Marseille qu’il ne faudra pas manquer.



Amaro Freitas, piano

Jean Elton, contrebasse

Hugo Medeiros, batterie et percussions

Amaro Freitas Trio débarque jeudi 28 avril au Cri du Port, escale à Marseille au cours de sa tournée européenne. A ne pas manquer.

Ces dernières années, le trio formé par le pianiste Amaro Freitas, le batteur Hugo Medeiros et le bassiste Jean Elton sont devenus de véritables ambassadeurs du jazz brésilien.



Leur force ? Avoir réussi à délicatement mélanger les musiques traditionnelles de leur pays et la grande lignée des pianistes percussifs, de Thelonious Monk et à Art Tatum. Car tous ceux qui ont déjà écouté les précédents opus de natif du Nordeste (Sangue Negro et Rasif) ont pu voir à quel point le garçon dégageait un incroyable alliage de puissance et de délicatesse.



Au cours de sa tournée européenne, l’artiste fera une escale à Marseille qu’il ne faudra pas manquer.



Amaro Freitas, piano

Jean Elton, contrebasse

Hugo Medeiros, batterie et percussions

Le cri du port 8 Rue Du Pasteur Heuzé Marseille 3e Arrondissement

dernière mise à jour : 2022-03-02 par