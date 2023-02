Amar Sundy LE SONOGRAF, 10 juin 2023, LE THOR.

Amar Sundy LE SONOGRAF. Un spectacle à la date du 2023-06-10 à 20:30 (2023-06-10 au ). Tarif : 18.0 à 18.0 euros.

Amar Sundy réalise depuis vingt-cinq ans, l’osmose subtile entre les blues américain et touareg. Baigné entre les sonorités typiques de sa région natale, située non loin de Tamanrasset, et les volutes des eaux perdues du Mississipi, ce digne descendant d’une lignée targuie revient avec Sadaka. Un album fait de mille et une couleurs dans lequel le guitariste-chanteur évoque la fierté de ses origines et la puissance des relations entre les hommes. Amar Sundy Amar Sundy

Votre billet est ici

LE SONOGRAF LE THOR ZA LA CIGALIÈRE D 901 Vaucluse

Amar Sundy réalise depuis vingt-cinq ans, l’osmose subtile entre les blues américain et touareg. Baigné entre les sonorités typiques de sa région natale, située non loin de Tamanrasset, et les volutes des eaux perdues du Mississipi, ce digne descendant d’une lignée targuie revient avec Sadaka. Un album fait de mille et une couleurs dans lequel le guitariste-chanteur évoque la fierté de ses origines et la puissance des relations entre les hommes.

.18.0 EUR18.0.

Votre billet est ici