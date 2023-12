Amapiano France La Machine du Moulin Rouge Paris Catégories d’Évènement: ile de france

Paris Amapiano France La Machine du Moulin Rouge Paris, 26 janvier 2024, Paris. Le vendredi 26 janvier 2024

de 23h55 à 06h00

.Public adultes. A partir de 18 ans. payant C’est bientôt 2024 et on s’est dit qu’il était temps de passer à la vitesse supérieure Vendredi 26 janvier, nous sommes de retour dans ce lieu renommé, couvrant cette fois-ci 3 espaces avec notre programmation soigneusement sélectionnée au Central, en Chaufferie et au Bar à Bulles Gardez l’œil ouvert pour un nouveau programme chargé La Machine du Moulin Rouge 90 Boulevard de Clichy 75018 Paris Contact : https://www.lamachinedumoulinrouge.com/amapiano/ https://fb.me/e/1JKyChFgz https://fb.me/e/1JKyChFgz https://link.dice.fm/amapiano-jan24

Amapiano Détails Catégories d’Évènement: ile de france, Paris Autres Code postal 75018 Lieu La Machine du Moulin Rouge Adresse 90 Boulevard de Clichy Ville Paris Departement Paris Lieu Ville La Machine du Moulin Rouge Paris latitude longitude 48.8840584,2.33229230000006

La Machine du Moulin Rouge Paris Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/