GRATIFERIA : MARCHÉ GRATUIT AMAP SOUS LES VIGNES Vigneulles-lès-Hattonchâtel, 24 septembre 2023, Vigneulles-lès-Hattonchâtel.

Vigneulles-lès-Hattonchâtel,Meuse

Journée 100% gratuite !

Marché du gratuit organisé par l’AMAP de Vigneulles. Il s’agit d’un moment d’échange et de partage, ouverte à tous et concerne tout type d’objet. Les dépôts et les retraits sont possibles tout au long de la journée. Possibilité de pique-nique sur place.

Le principe est de redonner une seconde vie à des objets dont vous n’avez plus besoin. Amenez ce que vous voulez, ou rien du tout. Repartez avec ce dont vous avez besoin. Merci aux visiteurs de respecter l’esprit et les valeurs de la manifestation.. Tout public

Dimanche 2023-09-24 10:00:00 fin : 2023-09-24 16:00:00. 0 EUR.

AMAP SOUS LES VIGNES Place du Champ de Foire

Vigneulles-lès-Hattonchâtel 55210 Meuse Grand Est



100% free day!

Free market organized by the AMAP of Vigneulles. It is a moment of exchange and sharing, open to all and concerns any type of object. Deposits and withdrawals are possible throughout the day. Possibility of picnic on the spot

The principle is to give a second life to objects you no longer need. Bring what you want, or nothing at all. Leave with what you need. Thanks to the visitors to respect the spirit and the values of the event.

100% gratis

Mercado libre organizado por la AMAP de Vigneulles. Es un momento para intercambiar y compartir, abierto a todos y que concierne a todo tipo de objetos. Se pueden dejar y recoger objetos durante todo el día. Picnic disponible in situ.

La idea es dar una segunda vida a los objetos que ya no necesitas. Traiga lo que quiera, o nada en absoluto. Váyase con lo que necesite. Se ruega a los visitantes que respeten el espíritu y los valores del evento.

Tag 100% kostenlos!

Markt des Kostenlosen, organisiert von der AMAP Vigneulles. Es handelt sich um einen Moment des Austauschs und Teilens, der für alle offen ist und alle Arten von Gegenständen betrifft. Einzahlungen und Abhebungen sind den ganzen Tag über möglich. Es besteht die Möglichkeit, vor Ort zu picknicken

Das Prinzip besteht darin, Gegenständen, die Sie nicht mehr benötigen, ein zweites Leben zu verleihen. Bringen Sie mit, was Sie wollen, oder gar nichts. Gehen Sie mit dem, was Sie brauchen, nach Hause. Bitte respektieren Sie den Geist und die Werte der Veranstaltung.

Mise à jour le 2023-09-19 par OT COEUR DE LORRAINE