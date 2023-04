FÊTE DU PRINTEMPS – AMANVILLERS Amanvillers Catégories d’Évènement: Amanvillers

Moselle

FÊTE DU PRINTEMPS – AMANVILLERS, 30 avril 2023, Amanvillers. Vide grenier dès 6 heures

Animations

Jeux

Restauration. Tout public

Dimanche 2023-04-30 à 06:00:00 ; fin : 2023-04-30 . 0 EUR. Amanvillers 57865 Moselle Grand Est



Flea market from 6 am

Animations

Games

Catering Rastro a partir de las 6 h

Entretenimiento

Juegos

Catering Flohmarkt ab 6 Uhr

Animationen

Spiele

Verpflegung Mise à jour le 2023-04-20 par AGENCE INSPIRE METZ

