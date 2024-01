THÉÂTRE – ARRÊTEZ VOS SALADES Salle des fêtes Amanvillers, samedi 20 janvier 2024.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : Samedi 2024-01-20 20:30:00

fin : 2024-01-20

La troupe de comédiens amateurs « Les Têtes à Plapp’ » vous donne une nouvelle fois rendez-vous pour une comédie délirante d’Olivier Tourancheau Philippe et Sylviane, propriétaires d’un élevage de chevaux de courses, s’apprêtent à recevoir les futurs beaux-parents de leur fille pour préparer le mariage précipité des jeunes. Mais ils ne se doutent pas qu’ils vont tomber sur des invités végétariens qui détestent les courses de chevaux et la chasse ! Ils ne se doutent pas qu’ils vont devoir ridiculiser leur vendeuse de chevaux et que Bubu va enchaîner à nouveau les bêtises…. Bref ils ne se doutent pas que l’avalanche de mensonges va les précipiter dans un ravin qu’on appelle « le ravin du rire ».Tout public

0 EUR.

Salle des fêtes 2 rue du Stade

Amanvillers 57865 Moselle Grand Est theatre@plappevilleloisirs.fr



