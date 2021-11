Meudon Espace culturel Robert-Doisneau Hauts-de-Seine, Meudon AMANTS Espace culturel Robert-Doisneau Meudon Catégories d’évènement: Hauts-de-Seine

Meudon

AMANTS Espace culturel Robert-Doisneau, 15 décembre 2021, Meudon. AMANTS

du mercredi 15 décembre au mardi 21 décembre à Espace culturel Robert-Doisneau

Lisa et Simon s’aiment passionnément. A la suite d’une soirée qui tourne mal et dont l’issue n’est autre que la prison pour Simon, il décide de fuir. Lisa attend alors des nouvelles de Simon qui ne viendront jamais. Trois ans plus tard, dans l’Océan Indien, elle est mariée à Léo quand leurs destins se croisent à nouveau… Thriller de Nicole Garcia avec Pierre Niney… France – 2021 – 1h42 Espace culturel Robert-Doisneau 16 avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny, 92360 Meudon-la-Forêt Meudon Meudon-la-Forêt Hauts-de-Seine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-12-15T20:30:00 2021-12-15T22:15:00;2021-12-17T20:30:00 2021-12-17T22:15:00;2021-12-18T14:30:00 2021-12-18T16:15:00;2021-12-21T17:00:00 2021-12-21T18:45:00

Détails Catégories d’évènement: Hauts-de-Seine, Meudon Autres Lieu Espace culturel Robert-Doisneau Adresse 16 avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny, 92360 Meudon-la-Forêt Ville Meudon lieuville Espace culturel Robert-Doisneau Meudon