Amant Malgre Lui LE COMPLEXE – SALLE DU BAS, 8 février 2023, LYON.

Amant Malgre Lui LE COMPLEXE – SALLE DU BAS. Un spectacle à la date du 2023-02-08 au 2023-04-02 22:00. Tarif : 22.0 à 22.0 euros.

Julien et Elodie forment un couple en apparence ordinaire… Mais que se cache-t-il derrière les apparences ?Pour rompre avec la routine, Elodie décide, par jeu, de s'inscrire sur un site de rencontres. Mais Julien l'apprend. Déstabilisé, il va lui aussi s'inscrire, sous un faux profil, pour découvrir les intentions d'Elodie… A-t-il fait le bon choix ?Entre rires, souvenirs, désillusions et manipulations, Julien et Elodie vous invitent au coeur de leur histoire où le réel et le virtuel s'entremêlent.tout public (à partir de 10 ans)durée : 1H15de Julien Sigalasavec Adrien Blandamour, Laure Boudie

LE COMPLEXE – SALLE DU BAS LYON 7 rue des Capucins 69001

