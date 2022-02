AmannamA Le 3C Café culturel citoyen Aix-en-Provence Catégories d’évènement: Aix-en-Provence

AmannamA Le 3C Café culturel citoyen, 12 mars 2022, Aix-en-Provence. AmannamA

Le 3C Café culturel citoyen, le samedi 12 mars à 20:30

AmannamA a les cheveux bleus et elle fait ce qu’elle veut. Elle fait fleurir ses voyages, son histoire, ses doutes et ses espoirs dans une musique étrange et syncopée dont le répertoire s’ancre aux quatre coins du globe, des Balkans jusqu’en Amérique centrale. De la polyphonie bulgare toute seule avec un looper disco, de l’électro-trad tzigane saturée et bondissante, des mélopées arabo-andalouses poignantes, elle chante avec une âme enflammée et joue avec tout le reste.

Entrée libre

♫♫♫ Le 3C Café culturel citoyen 23 Boulevard Carnot 13100 Aix-en-Provence Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

2022-03-12T20:30:00 2022-03-12T22:00:00

