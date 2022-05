P.M.E (Pas mal énervés) Salle polyalente d’Amanlis Amanlis Catégories d’évènement: Amanlis

P.M.E (Pas mal énervés) Salle polyalente d’Amanlis, 24 mars 2018 20:30, Amanlis. Samedi 24 mars 2018, 20h30 Sur place Tarifs : plein 6 € / réduit 4 € / forfait famille 13 € http://www.vostickets.com/billet?idlie=LA_ROCHE_AUX_FEES, 02 99 43 64 87, saison-culturelle@ccprf.fr, http://Facebook.com/saisonculturellePRAF Ambiance rock de comptoir pour ce concert avec la participation des élèves du HangArt Du folk rock teinté de blues pour un retour au son roots, lorgnant entre Johnny Cash et Pigalle. Des histoires de vie, parfois c’est tendre, parfois c’est dur, un voyage entre ruelles sombres et grands espaces… Guitares, chant : Pierrot Soleil / Accordéon : Nicolas Lebret / Batterie, chœurs : Sophie Chesnel / Basse, chœurs : Thomas Moulliere PLATEAU PARTAGE :

Les élèves du HangArt se produiront sur scène aux côtés des musiciens dans le cadre d’un plateau partagé. ///// AUTOUR DU CONCERT ///// ATELIER ÉCRITURE DE CHANSON

Animé par Pierrot Soleil du groupe PME,

pour les ados et adultes à partir de 13 ans

samedi 24 mars matin – Bibliothèque d’Amanlis

samedi 24 mars 2018 – 20h30 à 22h30

