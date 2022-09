Amandine LOURDEL One-woman show dans le cadre du Festival Francophone Rires et Vins Barbirey-sur-Ouche Barbirey-sur-Ouche Catégories d’évènement: Barbirey-sur-Ouche

Côte-d’Or Barbirey-sur-Ouche Amandine LOURDEL sera sur scêne à Barbirey sur Ouche pour vous présenter son One-Woman Show « RENVERSEE ». Cette soirée du rire fait partie du Festival Francophone Rires et Vins au Féminin organisé par le Darcy Comédie. Sans détour ni soutien-gorge, Amandine LOURDEL pose son regard sur l’absurdité de nos existences. Amandine frôle l’insolence sans jamais s’y arrêter, caresse le trash sans y toucher et hume le tragicomique sans le respirer. A la fin du spectacle vous pourrez échanger avec Amandine LOURDEL qui a obtenu, le 27 août 2022 au 33ême Festival National des Humoristes à Tournon sur Rhône, le Bouffon d’Or Vous pourrez aussi déguster quelques verres de vins Bourguignons, avec modération bien sûr. farandouche@gmail.com Barbirey-sur-Ouche

