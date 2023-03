Amandine Lourdel LE BOUI BOUI LYON Catégories d’Évènement: Métropole de Lyon

Amandine Lourdel LE BOUI BOUI, 1 juillet 2023, LYON. Amandine Lourdel LE BOUI BOUI. Un spectacle à la date du 2023-07-01 à 20:15 (2023-05-02 au ). Tarif : 21.0 à 21.0 euros. SC Productions (2-1021427/3-1021428) présente : ce spectacle. Sans détour ni soutien gorge, Amandine Lourdel pose son regard sur l’absurdité de nos existences. Descriptif : Les autres font le tour du monde, des études, des stages de jeun, des carrières, des enfants, achètent des canapés Château d’Ax, contractent des prêts, des certitudes, vont à la salle de sport… Le cul entre deux chaises, ou entre deux tabourets de bar plutôt, elle, à l’instar de Sabine Paturel n’a fait que des bêtises. Mais comme t’étais toujours pas là j’ai tout vidé le rhum-coca.Information pratiques : Métro Vieux Lyon / Station Velo’V / Parking St GeorgesArrivée conseillée : 30 minutes avant le début du spectacle Amandine Lourdel Votre billet est ici LE BOUI BOUI LYON 7 RUE MOURGUET Rhône SC Productions (2-1021427/3-1021428) présente : ce spectacle. Sans détour ni soutien gorge, Amandine Lourdel pose son regard sur l’absurdité de nos existences. Descriptif :

