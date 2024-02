Amandine Lourdel dans « Renversée » La Fontaine d’Argent Théâtre d’humour Aix-en-Provence, vendredi 15 mars 2024.

Insolente et tendre, constamment en alerte, s’emparant du matrimoine comme personne, elle dissèque mœurs et appartenances. Son humour frontal oscille entre sarcasme, ironie et satire sociale.

Sans œillères, pied au plancher, Amandine Lourdel roule sur nos certitudes. EUR.

2024-03-15 21:00:00

2024-03-15 22:15:00

