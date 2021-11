Amandine Beyer / Gli Incogniti en trio / Quatuor Kitgut Théâtre de la Ville – Abbesses, 9 avril 2022, Paris.

Date et horaire exacts : Le samedi 9 avril 2022

de 16h à 17h15

Le dimanche 10 avril 2022

de 11h à 12h20

payant

Bijoux baroques SAM. 9/04 Bijoux classiques DIM. 10/04

Bijoux baroques

SAM. 9/04

COUPERIN Deuxième concert royal (1722)

LECLAIR Sonate II, en mi mineur (1743)

DE CHAMBONNIÈRES Suite en fa du 2e Livre (1670)

REBEL Sonate VI en si mineur (1713)

RAMEAU (1683-1764) 5e Concert des Pièces pour clavecin en concert (1741)

Artiste associée au Théâtre de la Ville, la violoniste Amandine Beyer est aujourd’hui une référence dans l’interprétation du répertoire baroque et classique. Invitée à se produire en soliste dans les plus prestigieuses salles du monde entier, elle se dédie aussi à l’Ensemble Gli Incogniti avec lequel elle a enregistré plus de douze disques, tous salués par la critique. En formation de trio pour ce concert, les musiciens de Gli Incogniti prennent le parti de la musique française et présentent des petits bijoux variés qui leur sont chers. « J’aime mieux ce qui me touche que ce qui me surprend », voilà comment François Couperin qualifiait et opposait musique française et musique italienne. L’influence de la musique italienne n’est cependant jamais loin et Rebel ou Leclair, fascinés par celle-ci, en proposent une adaptation très personnelle. Couperin et Rameau, quant à eux, incarnent à la perfection ce style « touchant » propre au classicisme.

Bijoux classiques

DIM. 10/04

MOZART Quatuor « Milanais », en fa majeur, K. 158

HAYDN Quatuor en mi bémol majeur, op. 33 n° 2

MOZART Quintette avec clarinette, en la majeur, K. 581

Amandine Beyer est une chambriste dans l’âme. En attestent les différents groupes dans lesquels elle s’épanouit dont le Quatuor Kitgut fondé en 2015 avec les remarquables solistes Naaman Sluchin, Josèphe Cottet et Frédéric Baldassare, tous trois membres des plus fameuses formations européennes sur instruments d’époque. Avec pour mots d’ordre la liberté, l’enthousiasme et le partage, ils referont vivre sous leurs archets deux bijoux de l’âge d’or du quatuor: le Quatuor op. 33 n° 2 de Haydn et le Quatuor « Milanais » K. 158 de Mozart qui ne manquent ni d’esprit ni de verve. En clôture du concert, ils seront rejoints par le talentueux clarinettiste Mathieu Steffanus pour interpréter le Quintette K. 581 de Mozart, chef-d’oeuvre d’inspiration maçonnique.

Concerts -> Classique

Théâtre de la Ville – Abbesses 31 rue des Abbesses Paris 75018

12 : Abbesses (106m) 2, 12 : Pigalle (259m)



Contact : Théâtre de la Ville https://www.theatredelaville-paris.com/fr https://www.facebook.com/TheatredelaVille.Paris/ https://twitter.com/TheaVilleParis?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Eauthor0142742277

Concerts -> Classique Étudiants;Musique;En famille;Enfants

Date complète :

2022-04-09T16:00:00+02:00_2022-04-09T17:15:00+02:00;2022-04-10T11:00:00+02:00_2022-04-10T12:20:00+02:00

tdv