Amance Les Disquaires Paris, dimanche 4 février 2024.

Le dimanche 04 février 2024

de 18h00 à 18h00

.Public adultes. payant PAF : 5 EUR

Amance est l’incarnation du renouveau de la scène musicale française, naviguant à la confluence des genres musicaux.

Amance est l’incarnation du renouveau de la scène musicale française, naviguant sans ciller à la confluence des genres musicaux. De la pop au classique et à l’électro, elle marie ces genres dans un style envoûtant sublimé par ses talents de violoncelliste accomplie. Après avoir sorti son premier single « Juste pour un instant » en juin, son deuxième single « Viens on s’en va » est sorti le 23 novembre. L’amour, toujours, lui fait nous tendre la main et nous inviter à l’accompagner dans un voyage sur la lune, un rare et poétique moment de dépaysement.

Epanouie dans sa nouvelle aventure musicale, « Juste pour un instant » et « Viens on s’en va » ne sont pour Amance que le prélude à la sortie d’un EP programmé pour 2024. Fruit d’une relation passionnelle avec l’univers musical et d’une éducation de violoncelliste, la passion d’Amance lui fait apprendre en autodidacte le piano, la guitare et le violon, tout en chérissant la variété française d’hier et d’aujourd’hui, de Michel Berger et Barbara à Juliette Armanet ou Hoshi.

Chanteuse aux multiples facettes, Amance se distingue non seulement par son talent musical, mais aussi par son profond engagement dans le domaine de la santé. Parallèlement à la musique, elle obtient un diplôme dans le domaine de la santé et navigue entre sa passion et son métier de masseur-kinésithérapeute. Son parcours reflète un engagement sincère envers la santé, renforçant le lien entre sa sensibilité artistique et son désir de contribuer positivement à la vie des autres à travers la kinésithérapie.

Style : pop française

Les Disquaires 6 Rue des Taillandiers 75011 Paris

Métro -> 8 : Ledru-Rollin (Paris) (279m)

Bus -> 6176 : Charonne – Keller (Paris) (136m)

Vélib -> Ledru-Rollin – Charonne (131.90m)

Calculez votre itinéraire sur GéoVélo



Contact :

Amance