Révision du code de la route à Amance (70) Amance, 4 avril 2023, Avesnes-le-Comte. Révision du code de la route à Amance (70) Mardi 4 avril, 14h00 Amance En partenariat avec le club de l’Espoir d’Amance, la MSA organise une révision du code de la route le mardi 4 avril 2023.

Cette réunion d’information, gratuite et ouverte à tous, sera animée par un moniteur diplômé de l’auto-école Duchanoy de Lure.

Il fera une révision sur les rondpoints, les nouveaux panneaux, la nouvelle réglementation suivi d’un quizz avec des questions du code de la route. Si vous voulez faire le point sur vos connaissances, rendez-vous le mardi 4 avril de 14h à 16h à la Mairie d’AMANCE (13 grande rue). Inscription obligatoire auprès de :

– Catherine SŒUR du Club d’Espoir d’Amance au 06.32.46.43.17

– Séverine RACLOT, animatrice MSA au 03.84.96.31.26 ou par mail raclot.severine@franchecomte.msa.fr Amance Mairie13 grande rue Avesnes-le-Comte 62810 Pas-de-Calais Hauts-de-France [{« link »: « mailto:raclot.severine@franchecomte.msa.fr »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

