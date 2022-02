Aman’ Aman’ Théâtre des Marionnettes de Genève, 23 février 2022, Genève.

Aman’ Aman’

du mercredi 23 février au dimanche 6 mars à Théâtre des Marionnettes de Genève

La musique ne connaît pas de frontières. À une époque où flux migratoires et questions identitaires agitent l’opinion, Aman’ Aman’ invite à une odyssée revigorante au coeur des musiques populaires nées des métissages culturels du bassin méditerranéen. Sur les notes nostalgiques et envoûtantes du rèbètiko, ce blues marginal greco-turc porteur d’une lamentation pleine de passion et d’humanité, une ribambelle de marionnettes loufoques et dotées d’un caractère bien trempé relatent des histoires d’amitiés et de séparations, de rencontres et d’errances, de souvenirs et de rêves, dans la veine de la tradition orale qui, à travers les générations, réinvente l’histoire et crée les légendes. Sur les frontières mouvantes entre Orient et Occident, on croise ainsi — parmi tant d’autres — un garde frontière dérouté par ses fonctions, un vendeur de canots pneumatiques, des lapins en mal de pays et des oiseaux migrateurs passeurs de messages clandestins. Avec une naïveté déconcertante et un humour burlesque truffé d’anachronismes poétiques, le public est embarqué dans un kaléidoscope marionnettique et musical surprenant et émouvant qui célèbre la diversité culturelle et l’éternelle mouvance du monde.

Tarif adulte: Normal CHF 20.-, Réduit CHF 16.- /////// Tarif enfant: Normal CHF 14.-, Réduit CHF 10.-

Voyage rocambolesque au coeur des musiques et migrations de la méditerranée. Un spectacle musical et marionnettique par la Compagnie Tête-dans-le-sac-marionnettes. Tout public, dès 8 ans.

Théâtre des Marionnettes de Genève Rue RODO 3, 1205 Genève Genève



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-02-23T15:00:00 2022-02-23T15:50:00;2022-02-24T19:00:00 2022-02-24T19:50:00;2022-02-25T19:00:00 2022-02-25T19:50:00;2022-02-26T17:00:00 2022-02-26T17:50:00;2022-02-27T17:00:00 2022-02-27T17:50:00;2022-03-02T15:00:00 2022-03-02T15:50:00;2022-03-03T19:00:00 2022-03-03T19:50:00;2022-03-04T19:00:00 2022-03-04T19:50:00;2022-03-05T17:00:00 2022-03-05T17:50:00;2022-03-06T17:00:00 2022-03-06T17:50:00