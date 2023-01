Amalurrak pausa behar du! (La Terre-Mère a besoin de repos!) Ascain Ascain Ascain Catégories d’Évènement: Ascain

2023-02-26 11:00:00 – 2023-02-26 11:40:00

Pyrénées-Atlantiques Ascain 5 10 EUR AMALURRAK PAUSA BEHAR DU !

Haurrei zuzendutako txontxongilo antzerkia, Maddi Zubeldiak sortua, Bernadette Iratzoki Lurorekin batera emateko prestaturik. Musika Xano Halsouetena.Euskaraz – Iraupena 40mn – 4 urtetik goiti

Sartzeak salgai egun berean AMALURRAK PAUSA BEHAR DU ! (La Terre Mère a besoin de repos !)

Spectacle de marionnettes pour enfants créé par Maddi Zubeldia et joué avec Bernadette Iratzoki Luro

Musique de Xano Halsouet.En basque – Durée 40mn – à partir de 4 ans

Billets en vente sur place +33 5 59 54 68 30 Service culturel Mairie Mairie

