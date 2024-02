Amalgama Aix-en-Provence, samedi 18 mai 2024.

Amalgama Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

Dans les jardins du monument Joseph Sec et du Musée Granet, Ilyes Mazari présente un nouvel ensemble de sculptures « Shell » à la fois naturelles et surnaturelles.

Chacune de ces sculptures est née d’un fragment d’argile, d’une cellule source scannée par l’artiste, dédoublée, multipliée numériquement, déployée par symétrie, comme l’univers l’a toujours fait. Ici comme ailleurs, rien n’est immuable, tout est dans tout nous apparaissons plus encore comme un fragment et un moment du monde.



Vernissage samedi 18 mai à 11h



Programmation de Arts Vivants en partenariat avec le musée Granet .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-18 12:00:00

fin : 2024-06-09 18:00:00

Jardin du monument Joseph Sec et Musée Granet

Aix-en-Provence 13090 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

