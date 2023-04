Amala Dianor, Awir Leon & Grégoire Korganow Philharmonie de Paris, 7 juillet 2023, Paris.

Dans la foulée de son troisième album, Love You, Drink Water, le compositeur électro-soul Awir Leon propose un concert mis en mouvement par le chorégraphe Amala Dianor et en images par le plasticien Grégoire Korganow. Une expérience musicale inédite.

Depuis ses débuts discographiques voilà un peu plus de dix ans, Awir Leon déploie une electronica ample, où sa voix poignante dessine les nouvelles frontières d’une soul particulièrement élégante. Sa force de frappe n’a pas échappé à Woodkid, qui l’a invité à ouvrir les concerts de sa récente tournée. Mais avant cela, Awir Leon a brûlé d’autres planches, en tant que danseur. Une pratique prolongée par de nombreuses collaborations avec différents chorégraphes, en tant que compositeur. Entamé en 2014, le dialogue avec Amala Dianor a ainsi donné naissance aux bandes originales d’une dizaine de pièces. Love You, Drink Water marque un nouveau chapitre dans cette relation et une façon de travailler inédite : le musicien a intégré la danse dès la composition et invite Amala Dianor à imaginer une performance inspirée de ses nouvelles chansons. La musique s’incarnera dans les mouvements du chanteur et du chorégraphe, prolongés par la création vidéo du plasticien Grégoire Korganow. Un concert chorégraphique pensé comme une quête de soi et du monde, à laquelle les trois artistes convient le public.

