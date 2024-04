Amadou & Mariam [concert] Le Grand Sud Lille, vendredi 3 mai 2024.

Amadou & Mariam [concert] Vous êtes prêts pour une expérience musicale hors du commun ? Vendredi 3 mai, 20h00 Le Grand Sud Réservation conseillée

Date : 3 mai 2024

Heure : dès 20h

Lieu : Le Grand Sud

️ Billets disponibles ici : https://ypl.me/uPx

Ne manquez pas le Grand Concert d’Amadou & Mariam, un événement exceptionnel qui promet une soirée magique et envoûtante !

Amadou & Mariam, le célèbre duo malien, vous transporte dans leur univers musical unique, mêlant rythmes envoûtants, mélodies enchanteresses et messages d’espoir. Avec leur musique riche en couleurs et en émotions, ils vous feront voyager au cœur de l’Afrique et vous laisseront des souvenirs impérissables. ✨

En première partie, Messiê Forró, une compagnie d’artistes passionnés qui vous propose une fusion envoûtante de la musique brésilienne avec la chanson française.

Accès à LE GRAND SUD :

50 Rue de l’Europe, 59000 Lille.

Porte d’Arras

Place de la Garonne (L7/CITL)

V’Lille : Hôtel de Police (78) ; Fbg d’Arras (147)

Privilégiez les transports en communs !

: Casiers disponibles 6€ + 5€ de consigne (espèce uniquement ).

– Toilettes sèches,

– Tri sélectif des déchets,

– Options de restauration végétariennes

– Casque réducteur de bruit pour les enfants (10€ de consigne)

