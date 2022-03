« Amadou Hampâté Bâ : l’itinéraire circulaire du sage de Bandiagara de l’ombre des baobabs à l’UNESCO » Université d’Evry – Bibliothèque Universitaire, 1 avril 2022, Évry-Courcouronnes.

« Amadou Hampâté Bâ : l’itinéraire circulaire du sage de Bandiagara de l’ombre des baobabs à l’UNESCO »

du vendredi 1 avril au samedi 30 avril à Université d’Evry – Bibliothèque Universitaire

Figure majeure du Mali, Amadou Hampâté Bâ (1901-1991) est cet historien africain aynt contribué à la transmission de l’histoire Peule. Exposition réalisée par des étudiants du département Histoire de l’Université (licence et master valorisation du patrimoine historique, culturel et naturel), encadrée par deux enseignants, conçue avec l’aide d’un muséographe, d’une graphiste et coordonnée par le pôle arts & culture. Découvrez également les tableaux, illustrant cinq citations d’Amadou Hampâté Bâ, créés par Modibo TOURE artisan-artiste malien à Bamako. Ses œuvres sont réalisées sur tissu en coton, selon la technique d’impression et de teinture naturelle du « bogolan », qui consiste à mettre de l’argile sur un support préalablement trempé dans le « ngalama », une décoction de feuilles contenant une forte concentration de tanins. Cette technique, valeur culturelle du terroir, est utilisée au Mali, au Burkina Faso, en Guinée en Côte d’Ivoire et au Sénégal. Partez à la découverte d’un homme exceptionnel et de l’héritage qu’il nous laisse.

Entrée libre

À découvrir l’exposition qui retrace le destin singulier d’Amadou Hampâté Bâ, écrivain, ethnologue malien et défenseur de la tradition orale.

Université d’Evry – Bibliothèque Universitaire 2 rue André Lalande – Evry-Courcouronnes Évry-Courcouronnes Évry Essonne



