Gratuit : oui Sur réservation en ligne à partir du lundi 4 octobre. Selon consignes sanitaires en vigueur. Dans la tradition des grands concerts de musique sacrée en partenariat avec le Conservatoire de Nantes, ce concert est dédié à Mozart et son ultime et célèbre Requiem composé en 1791, année de la mort du compositeur. Musique sublime et tragique, ce Requiem écrit dans un dernier souffle rassemble solistes, choeur et orchestre tous menés par la direction musicale inspirée de Valérie Fayet. Avec :- Schola de la Cathédrale de Nantes (Etienne Ferchaud, chef de chœur) et Chœur de chambre du Conservatoire de Nantes- Orchestre symphonique du 3ème cycle du Conservatoire de Nantes- Classe d’orgue du Conservatoire de Nantes Raquel Winchester, sopranoJuliette Briand, mezzo sopranoGilles Ragon, ténor Fabrice Maurin, basseDirection : Valérie Fayet Concert en partenariat avec Musique Sacrée à la Cathédrale. Basilique Saint Donatien adresse1} Malakoff – Saint-Donatien Nantes 44000 Malakoff – Saint-Donatien 02 40 74 14 38

