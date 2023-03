Atelier de restauration de pianos Amadeus Pianos SAS, 1 avril 2023, Revigny-sur-Ornain.

Atelier de restauration de pianos 1 et 2 avril Amadeus Pianos SAS

Pour cette ouverture exceptionnelle des portes, il sera possible de découvrir une petite partie de la collection de pianos, les instruments en cours de restauration et les projets à venir.

Une grande diversité de pianos droits et à queue sont sur le site, allant d’environs 1830 pour les plus anciens, jusque nos jours. Ce large panel permettra d’échanger sur l’évolution de cet instrument au cours des décennies en terme physiques et technolgiques.

Les instruments en cours de production visible permettrons de comprendre le but d’une restauration, les techniques appliquées ainsi que les matériaux utilisés.

Enfin il sera possible pour les pianistes d’essayer quelques instruments plus ou moins modernes. Il est possible de venir avec des musiciens accompagnateurs à condition de prendre contact avec l’atelier en avance.

Amadeus Pianos SAS 4bis Avenue Victor Hugo 55800 Revigny sur Ornain Revigny-sur-Ornain 55800 Meuse Grand Est

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-04-01T09:00:00+02:00 – 2023-04-01T19:00:00+02:00

2023-04-02T09:00:00+02:00 – 2023-04-02T19:00:00+02:00

Amadeus Pianos