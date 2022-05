Amadeo de Souza Cardoso et les peintures-collages Château de Fontainebleau – Chapelle de la Trinité Fontainebleau Catégories d’évènement: Fontainebleau

Seine-et-Marne

Amadeo de Souza Cardoso et les peintures-collages Château de Fontainebleau – Chapelle de la Trinité, 5 juin 2022, Fontainebleau. Amadeo de Souza Cardoso et les peintures-collages

Château de Fontainebleau – Chapelle de la Trinité, le dimanche 5 juin à 15:00

Précurseur de l’art moderne, emporté par la grippe espagnole dès 1918 à 30 ans, Amadeo de Souza Cardoso a accompagné les grands mouvements du début du vingtième siècle. Expressionnisme, cubisme, recherche de la couleur et du mouvement, il a laissé comme héritage une oeuvre très riche, en particulier de collages. Cette conférence sera l’occasion de revenir sur la période cruciale pour Cardoso de la Première Guerre Mondiale comme l’exemple le plus significatif de la façon dont la dichotomie centre/périphérie pour la production artistique ne découle pas d’une simple situation géographique.

Entrée libre dans la limite des places disponibles

_ Château de Fontainebleau – Chapelle de la Trinité Place du Général de Gaulle, Fontainebleau, 77300 Fontainebleau Seine-et-Marne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-06-05T15:00:00 2022-06-05T16:00:00

Détails Catégories d’évènement: Fontainebleau, Seine-et-Marne Autres Lieu Château de Fontainebleau - Chapelle de la Trinité Adresse Place du Général de Gaulle, Fontainebleau, 77300 Ville Fontainebleau lieuville Château de Fontainebleau - Chapelle de la Trinité Fontainebleau Departement Seine-et-Marne

Château de Fontainebleau - Chapelle de la Trinité Fontainebleau Seine-et-Marne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/fontainebleau/

Amadeo de Souza Cardoso et les peintures-collages Château de Fontainebleau – Chapelle de la Trinité 2022-06-05 was last modified: by Amadeo de Souza Cardoso et les peintures-collages Château de Fontainebleau – Chapelle de la Trinité Château de Fontainebleau - Chapelle de la Trinité 5 juin 2022 Château de Fontainebleau - Chapelle de la Trinité Fontainebleau Fontainebleau

Fontainebleau Seine-et-Marne