Amaçada fête Halloween !

2022-10-28

Café du Temple Rue du Temple Grateloup-Saint-Gayrand Lot-et-Garonne

2022-10-28 – 2022-10-28

Lot-et-Garonne Grateloup-Saint-Gayrand Rendez-vous à 18h30 devant le café du Temple dans votre plus beau déguisement.

– Départ à 19h pour la chasse aux bonbons dans le bourg de Grateloup.

– 20h, auberge espagnole à la salle des fêtes avec ambiance musicale

Amaçada offrira la soupe d'Halloween !

