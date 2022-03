Amaan – Julie Métairie Le Regard du Cygne, 8 mars 2022, Paris.

Date et horaire exacts : Le mercredi 09 mars 2022

de 20h00 à 21h10

Le mardi 08 mars 2022

de 20h00 à 21h10

payant

Il est 4h30. Un réveil sonne. La journée d’Amaan avait commencé normalement. Mais alors qu’elle entame son travail de ménage, la jeune femme voit sa vie déborder. L’éponge lui tombe des mains et c’est un flot de souvenirs qui remonte à la surface : Tunis, le vieux port, la danse. Avec Amaan, odyssée et conte électro, Julie Métairie brosse le portrait d’une femme guerrière, qui échoue, touche le fond, se brise et se relève. Comme un feu intérieur, la danse et les mouvements fragmentés du krump réinvestissent le corps, pour mieux le réparer.

Autrice, comédienne et metteuse en scène, JULIE MÉTAIRIE est nourrie par la culture urbaine et explore des univers alternatifs. Directrice artistique de Trans’Art Int, ses spectacles racontent des histoires et mêlent les genres. Amaan est son cinquième projet.

Le Regard du Cygne 210, Rue De Belleville Paris 75020

Contact : 0143585593 info@leregarducygne.com https://www.leregarducygne.com/amaan-julie-metairie-mardi-8-mercredi-9-mars-2000/ https://www.facebook.com/leregarducygne

Date complète :

2022-03-08T20:00:00+01:00_2022-03-08T21:10:00+01:00;2022-03-09T20:00:00+01:00_2022-03-09T21:10:00+01:00

©Julie Mitchel