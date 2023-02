Transmission de savoir-faire de la botterie AMA, 30 mars 2023, Paris.

L’Atelier Maurice Arnoult – AMA – est un atelier artisanal qui s’est donné pour objectif de perpétuer la transmission des techniques et savoir-faire de la botterie pour femme depuis 2005 sur Paris.

L’AMA organise tout au long de l’année des ateliers de formations avec le soutien de maîtres bottiers et de professionnels de la fabrication de chaussures sur mesure.

L’AMA est un organisme de formation secteur cordonnerie-botterie, ouvert aux adultes, mais pas seulement. Il est aujourd’hui un tiers lieu d’économie circulaire et un espace mutualisé développant trois axes : transmission, création et innovation.

Des stages d’initiation pour tous ceux voulant apprendre les bons gestes sont proposés en 4 à 5 modules. Des ateliers sont également proposés pour fabriquer ses accessoires de souliers en cuir. Les enfants sont les bienvenus afin de leur faire découvrir le métier du cuir !

Enfin, vous pouvez directement acheter les produits réalisés avec amour par les élèves, devenus experts avec le temps.

La magie de l’atelier, c’est qu’il y en a pour tout le monde, du petit curieux au grand passionné, du grand curieux au petit passionné.

L’AMA organise ou participe de manière ponctuelle à des expositions (telles que les Journées Européennes des Métiers d’Art) afin de faire découvrir au grand public les secrets et savoir-faire de la botterie.

Il s’agit aussi de tisser des liens avec des partenaires pour pérenniser ce métier, ainsi que des savoir-faire d’exception issus de la Haute Couture. De nombreux et nombreuses élèves sorti(e)s de l’AMA ont créé ou rejoint des entreprises du secteur de la chaussure ou du cuir.

Visitez la Goutte d’Or en grande pompe ! Oui, c’est facile de filer la métaphore du soulier… mais c’est tentant. Surtout quand on a la chance d’avoir dans ce quartier l’unique école française spécialisée en botterie pour femme. Pour être plus précis : « École de soulier sur mesure femme ».

Une belle idée à l’origine de cette école : Maurice Arnoult et Michel Boudoux, des bottiers transmettant son savoir-faire aux jeunes générations, notamment à des femmes. Et c’est encore le principe qui régit son fonctionnement : des bottiers, à la retraite ou pas, qui enseignent les secrets de la chaussure à leurs élèves passionnés.

Vous êtes fétichistes de l’escarpin, vous aussi ? Alors les Journées Européennes des Métiers d’Art vous donnent l’occasion de rencontrer l’équipe de l’AMA.

Une belle programmation en vue :

– Jeudi 30 mars – Démonstration avec des élèves botterie homme.

– Vendredi 31 mars – Samedi 1 avril – Démonstration avec des élèves botterie femme et homme.

– Samedi 1 avril – Atelier enfant – accessoires soulier sur réservation

– Dimanche 2 avril – Démonstration avec des élèves botterie femme, soulier salomé.



