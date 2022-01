Ama chi ti ama – chants et poèmes d’une Italie amoureuse Théâtre de la Girandole Montreuil Catégories d’évènement: Montreuil

L’intimité du chant ou sa révolte, la sincérité lucide des paroles des poètes tracent le paysage intime d’une Italie populaire et intellectuelle qui n’a pas honte d’aimer un peu, beaucoup, passionnément. Loin des ‘codes amoureux’ de la bourgeoisie on aimerait partager une Italie vivante pour laquelle nous éprouvons, nous l’avouons, une véritable passion d’amour. Comme dans le spectacle précédent du duo Il suffirait d’un jour de soleil, il ne sera pas nécessaire de parler l’italien, tout sera dit, exprimé, savamment traduit pour ne jamais éloigner le spectateur. C’est cela « Ama chi ti Ama » : Aime qui t’Aime… une véritable approche ‘intime’ de la culture italienne. Sur ce chemin que nous essayerons de tracer, nous aimerions de temps à autre emmener des amis, des compagnons de route, d’amour, de musique ou du verbe. Nous essayerons de construire à ce niveau une structure permettant des ouvertures.

tarif plein : 16€ / tarif réduit : 13€ / 10€

Parler d’amour, chanter l’amour ! Un duo de voix italiennes, de Toscane, met en scène le rapport entre le chant italien de tradition orale et la poésie, à travers le prisme de l’amour… Théâtre de la Girandole 4 rue Edouard Vaillant, 93100 MONTREUIL Montreuil Seine-Saint-Denis

