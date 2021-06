Montpellier La Draye Hérault, Montpellier Ama chi ti ama – chants et poèmes d’amour d’une Italie qui nous manque – Compagnie Maggese – Montpellier La Draye Montpellier Catégories d’évènement: Hérault

Ama chi ti ama – chants et poèmes d’amour d’une Italie qui nous manque – Compagnie Maggese – Montpellier La Draye, 1 juillet 2021-1 juillet 2021, Montpellier. Ama chi ti ama – chants et poèmes d’amour d’une Italie qui nous manque – Compagnie Maggese – Montpellier

La Draye, le jeudi 1 juillet à 18:00

L’intimité du chant ou sa révolte, la sincérité lucide des paroles des poètes vont tracer le paysage intime d’une Italie populaire et intellectuelle qui n’a pas honte d’aimer un peu, beaucoup, passionnément… Parler d’amour, chanter l’amour !!! A travers les mots de poètes peu ou pas connus en France, et loin des « codes amoureux » de la bourgeoisie, les deux chanteuses-comédiennes tracent le paysage intime d’une Italie populaire et intellectuelle qui n’a pas honte d’aimer un peu, beaucoup, passionnément. Il ne sera pas nécessaire de parler l’italien, tout sera dit, exprimé, savamment traduit pour ne jamais éloigner le spectateur. – * Un évènement annoncé dans l’Agenda du Collectif Musiques et Danses du monde en Ile de France. –

entrée libre

Chants et poèmes d’amour italien interprété par Anna Andreotti et Margherita Trefoloni La Draye rue jasmin – montpellier 34830 Montpellier Centre Hérault

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-07-01T18:00:00 2021-07-01T20:00:00

