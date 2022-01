Ama chi ti ama – à Paris (75) Théâtre de la Girandole Montreuil Catégories d’évènement: Montreuil

Seine-Saint-Denis

Ama chi ti ama – à Paris (75) Théâtre de la Girandole, 19 février 2022, Montreuil. Ama chi ti ama – à Paris (75)

du samedi 19 février au dimanche 20 février à Théâtre de la Girandole

Un duo de voix italiennes, de Toscane, met en scène le rappor entre le chant italien de tradition orale et la poésie à travers le prise de l’amour. – * Une concert annoncé dans l’Agenda des membres du Collectif MDM IdF –

16 / 13 / 10 €

Chants et poèmes d’amour d’une Italie amoureuse Théâtre de la Girandole 4 rue Edouard Vaillant – 93100 Montreuil Montreuil Bobillot Seine-Saint-Denis

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-02-19T20:30:00 2022-02-19T22:30:00;2022-02-20T17:00:00 2022-02-20T19:00:00

Détails Catégories d’évènement: Montreuil, Seine-Saint-Denis Autres Lieu Théâtre de la Girandole Adresse 4 rue Edouard Vaillant - 93100 Montreuil Ville Montreuil lieuville Théâtre de la Girandole Montreuil Departement Seine-Saint-Denis

Théâtre de la Girandole Montreuil Seine-Saint-Denis https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/montreuil/

Ama chi ti ama – à Paris (75) Théâtre de la Girandole 2022-02-19 was last modified: by Ama chi ti ama – à Paris (75) Théâtre de la Girandole Théâtre de la Girandole 19 février 2022 Montreuil Théâtre de la Girandole Montreuil

Montreuil Seine-Saint-Denis