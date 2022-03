Am Stram Gram Théâtre le Liburnia Libourne Catégories d’évènement: Gironde

Théâtre le Liburnia, le mercredi 15 juin à 15:00

de la Cie Née d’un doute ———————— ### Mercredi 15 juin à 15h ### au Théâtre Le Liburnia Dès 6 ans | Durée : 40 min A partir des éléments d’un cube métallique, à la fois structure, décor, abri, vaisseau, métaphore du soi qui se construit, la Cie Née d’un doute développe un langage corporel ludique, mettant en jeu les techniques de suspension, le parkour et les portés acrobatiques. Privilégiant un langage sensible saupoudré d’humour, Camille Fauchier et Laetitia Vieceli vont chercher, accompagnées de Soslan Cavadore, à mettre en avant la musicalité du monde en mouvement qu’elles s’attachent à construire. Manipulant tour à tour le métal et le corps vivant, accumulant, assemblant, démontant et peut-être détruisant les propositions successives jusqu’à trouver le bon déséquilibre… **Auteures et interprètes :** Camille Fauchier, Laetitia Vieceli **Regard extérieur et création sonore :** Soslan Cavadore

Enfants (-12ans) : 4€ / Adultes (+12ans) : 6€

Suspension, parkour et portés acrobatiques Théâtre le Liburnia 14 rue Donnet, 33500 Libourne Libourne Centre-Ville Gironde

2022-06-15T15:00:00 2022-06-15T15:40:00

