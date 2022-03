AM HIGGINS / F-USA / DREAMPOP Urgence Disk Records, 16 mars 2022, Genève.

AM HIGGINS / F-USA / DREAMPOP

Urgence Disk Records, le mercredi 16 mars à 18:30

➤ AM HIGGINS (FR/USA) Annie Meredith Higgins est une chanteuse et compositrice américaine originaire de Chicago et installée depuis quelques années dans le sud-ouest de la France. Enfant calme et précoce, elle passe des heures à composer des chansons au piano et inventer des histoires qui nourrissent son imaginaire et développent ses désirs d’exploration et de voyages. À l’automne 2015, Annie décide d’approfondir son travail d’écriture et trouve une résidence d’artiste cachée dans les contreforts des Pyrénées. Elle s’y sent immédiatement chez elle et prend alors la ferme décision de quitter sa vie alors ultra-urbaine pour vivre en communion avec ces paysages. Deux ans plus tard, Annie s’installe à Najac, une bastide située à l’entrée des gorges de l’Aveyron. Dans ce paysage sublime et rural, elle se retrouve ancrée dans une nature qui l’entoure comme un écrin. Son premier album, ‘Hymning’, produit par Casey Foubert (Sufjan Stevens, The Shins), capture cette transition en huit chansons tantôt légères et animées, tantôt profondes et mélancoliques. Sur scène, elle est accompagnée par Jason Toth (The Handsome Family). Liens Label: [www.victorialandrecords.com/hymningfr](http://www.victorialandrecords.com/hymningfr) (mot de passe: sharon) YouTube: [www.youtube.com/channel/UCFpkd_wJBaWtAlIUS-f8lVQ](http://www.youtube.com/channel/UCFpkd_wJBaWtAlIUS-f8lVQ) France Inter (Côté Club): [http://www.franceinter.fr/…/cote-club-du-mercredi-03](http://www.franceinter.fr/…/cote-club-du-mercredi-03)… Rolling Stone: [http://www.rollingstone.fr/am-higgins-meditation-pop…/](http://www.rollingstone.fr/am-higgins-meditation-pop…/)

prix libre pour les artistes

Urgence Disk Records 4 place des volontaires 1204 Genève Genève Jonction



2022-03-16T18:30:00 2022-03-16T19:30:00