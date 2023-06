40 guitares sur un bateau ivre (Lyon/Leipzig) Am Burgplatz Leipzig, 21 juin 2023, Leipzig.

40 guitares sur un bateau ivre (Lyon/Leipzig) Mercredi 21 juin, 15h40 Am Burgplatz

« Guitares sur un bateau ivre » est un projet évolutif créé par Gilles Laval en 2017, composé à l’origine pour 100 guitares électriques, qui peut également être adapté à des ensembles plus petits de 30 à 50 guitaristes. À Leipzig 40 guitares vont joué à la Fête de la musique cet anné. La particularité du projet est de proposer à chaque nouvelle « escale » dans une nouvelle ville, une re-création en faisant appel à des musiciens locaux et des structures locales. Il s’agit d’un projet de co-construction et d’apprentissage d’une création « éco-poétique » sur le thème de l’océan, basée sur le poème Le Bateau Ivre d’Arthur Rimbaud. Les guitares électriques – instruments parmi les plus populaires au monde– sont utilisées sous toutes les formes possibles, pour nourrir l’écriture contemporaine dédiée à cette création. Le public navigue entre paysages sonores maritimes, mélodies enivrantes et énergie brute océane. Au-delà de la musique, ce projet est pensé pour créer des liens durables entre les musiciens.nes de tous horizons. Il les invite à travailler en équipe et en collaboration et les encourage à prendre de nouvelles initiatives pour explorer d’autres créations et rencontres musicales!

Nous avons choisi de proposer en 2023 une nouvelle escale dans la ville de Leipzig, la ville la plus peuplée de Saxe, jumelée avec Lyon, reconnue pour sa musique classique et ses nombreux cafés, ville très étudiante où s’est développée une scène artistique et culturelle alternative underground en essor permanent. Nous proposons un projet d’échange entre 20 jeunes guitaristes de Lyon métropole et 20 jeunes guitaristes de Leipzig.

Am Burgplatz Burgplatz 04109 Leipzig Leipzig 04109 Zentrum Saxe

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-21T15:40:00+02:00 – 2023-06-21T16:40:00+02:00

© Gilles Laval