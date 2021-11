Perpignan La boîte à rire Perpignan Perpignan, Pyrénées-Orientales Alzhei’mère La boîte à rire Perpignan Perpignan Catégories d’évènement: Perpignan

Pyrénées-Orientales

Alzhei’mère La boîte à rire Perpignan, 25 novembre 2021, Perpignan. Alzhei’mère

du jeudi 25 novembre au dimanche 28 novembre à La boîte à rire Perpignan

Chercher la magie et le grain de folie pour s’évader, c’est le pari de Sophie qui utilise son imagination extravagante pour accepter la maladie de sa mère. Un hymne à la vie plutôt qu’une fatalité. Une évocation touchante de son propre vécu avec humour pétillant et quelques vocalises. Un spectacle que vous n’êtes pas prêts d’oublier ! [https://youtu.be/gxVpyoCWLkE](https://youtu.be/gxVpyoCWLkE)

Tarif plein 15€ Tarif réduit enfants, Chômeur, Rsi , étudiants 12€

One woman show de et par Sophie BELVISI Un sujet noir abordé avec un bel humour haut en couleurs ! La boîte à rire Perpignan 113 route de Torreilles 66000 Perpignan Perpignan Pyrénées-Orientales

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-11-25T21:00:00 2021-11-25T22:00:00;2021-11-26T21:00:00 2021-11-26T22:00:00;2021-11-27T21:00:00 2021-11-27T22:00:00;2021-11-28T17:30:00 2021-11-28T18:30:00

Détails Catégories d’évènement: Perpignan, Pyrénées-Orientales Autres Lieu La boîte à rire Perpignan Adresse 113 route de Torreilles 66000 Perpignan Ville Perpignan lieuville La boîte à rire Perpignan Perpignan