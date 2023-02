Alzheimer mon Amour – par la Cie Vent de passage Théâtre la Ruche – Le Petit Théâtre de Viarme, 10 mars 2023, Nantes.

2023-03-10 Représentations vendredi 10 mars 2023 à 14h30 et à 20h30

Horaire : 14:30 15:20

Gratuit : non 14 € / 9 € / 6 €Réservations : – theatrelaruche- helloasso.com- billetreduc.com- 02 51 80 89 13 (La Ruche) Représentations vendredi 10 mars 2023 à 14h30 et à 20h30

Marionnettes. Mme Normand est en institution spécialisée. Son mari lui rend visite autant de fois qu’il l’aime. Elle connaît son visage. Ses rides sont nées du temps partagé. Elle connaît cet homme par cœur… mais qui est ce beau jeune homme ? Comment aimer plus quand le présent s’effrite ? Cela ressemble à une aventure, un combat. Avec ses injustices et ses explosions d’amour et d’émotions. Peu importe la destination, la saveur du chemin vaut le voyage. Des sensations, des mélodies, des images. “Alzheimer mon Amour” parle de gens, d’amour et de lien. Une bouffée de vie. Création par la Compagnie Vent de PassageMise en scène : Anna GéraultJeu : Anna Gérault, Stéphane Ruef, Alice VaragnatMise en lumière: Ketsia BitseneCréation marionnettes: Stephane Ruef Durée : 50 min.

Théâtre la Ruche – Le Petit Théâtre de Viarme Hauts-Pavés – Saint-Félix Nantes 44000

02 51 80 89 13 https://theatrelaruche.wixsite.com/accueil resa@laruchenantes.fr https://theatrelaruche.wixsite.com/accueil