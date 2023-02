Echange de jeunes en Lituanie Alytus Lituanie, 27 mai 2023, Vilnius.

Echange de jeunes en Lituanie 27 mai – 2 juin Alytus Lituanie

Sur inscription

Il s’agit de la troisième mobilité du projet « Prévenir l’avenir » qui en comprend quatre.

Alytus Lituanie Alytus Lituanie Vaidegiai Vilnius 02233 Vilniaus miesto savivaldybė Apskritis de Vilnius

Cet échange réunit 42 jeunes Italiens, Français, Polonais et Lituaniens.

Ils sont invités à faire entendre leur voix, à exprimer leurs besoins et leurs idées et à contribuer à apporter une réponse plus inclusive aux crises planétaires.

Au travers d’ateliers, de débats, de jeux de rôle, d’activités extérieures…, les participants se concertent en confrontant leurs points de vue et leurs idées sur les objectifs de développement durable, sur les valeurs fondamentales de l’Union européenne et la paix.

L’événement est cofinancé par l’Union européenne dans le cadre du programme Erasmus+.



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-05-27T08:30:00+02:00

2023-06-02T18:00:00+02:00

Europe en Berry Touraine