Les archivistes rangent les Alyscamps Alyscamps (nécropole antique et médiévale, église romane) Arles, 14 juillet 2023, Arles.

Les archivistes rangent les Alyscamps 14 juillet et 25 août Alyscamps (nécropole antique et médiévale, église romane) Spectacle inclus dans le tarif d’entrée de l’amphithéâtre, gratuit -18 ans accompagné d’un adulte, gratuit pour les Arlésiens sur présentation d’un justificatif

Ranger les Alyscamps, un vrai casse tête ! C’est pourtant la mission que les archivistes doivent remplir en votre compagnie et sous le haut patronage de l’OIZIF (Organisme International des Zones Invisibles et Fantaisistes).

A travers cette création artistique in situ autour du site et de son histoire, la direction du patrimoine vous convie à une promenade théâtrale fantaisiste et comique.

Alyscamps (nécropole antique et médiévale, église romane) Avenue des Alyscamps, 13200 Arles Arles 13200 Les Alyscamps Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur 04 90 18 41 20 http://www.patrimoine.ville-arles.fr/index.php?action=site&id=1 [{« type »: « phone », « value »: « 04 90 18 41 20 »}, {« type »: « link », « value »: « https://kiosque.arles.fr/static/files/patrimoine_programme_numerique_ete.pdf »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-14T11:00:00+02:00 – 2023-07-14T11:30:00+02:00

2023-08-25T11:00:00+02:00 – 2023-08-25T11:30:00+02:00

patrimoins théâtre

Cécile Gasc / Ville d’Arles