compris dans le tarif de l’entrée, gratuit pour les -18 ans.

Un guide conférencier vous dévoilera l’histoire du site Alyscamps (nécropole antique et médiévale, église romane) Avenue des Alyscamps, 13200 Arles Les Alyscamps Arles 13200 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

04 90 18 41 20 http://www.patrimoine.ville-arles.fr/index.php?action=site&id=1 Visite guidée du site des Alyscamps (nécropole antique et médiévale, église romane) Les lundis, mercredis et dimanches à 12h

RDV à l’accueil, durée : 45 min

De l’immense nécropole, il reste un site romantique composé d’une église romane, de chapelles et d’une allée de sarcophages aménagée au XVIIIe siècle. Votre guide conférencier vous en délivrera toutes les clés de compréhension.

