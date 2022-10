En route pour Compostelle ! Alyscamps (nécropole antique et médiévale, église romane) Arles Catégories d’évènement: Arles

Spectacle inclus dans le tarif d’entrée de l’amphithéâtre, gratuit -18 ans accompagné d’un adulte, gratuit pour les Arlésiens sur présentation d’un justificatif

Contes présentés par Fabien Bages Alyscamps (nécropole antique et médiévale, église romane) Avenue des Alyscamps, 13200 Arles Les Alyscamps Arles 13200 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

04 90 18 41 20 http://www.patrimoine.ville-arles.fr/index.php?action=site&id=1 Au Moyen Âge, de nombreux pèlerins partent d’Arles pour se rendre à Saint-Jacques-de-Compostelle. Le cimetière des Alyscamps est alors auréolé de légendes et hanté de personnages illustres, qui rêvent de vous raconter leurs souvenirs. A travers cette création in situ à partir du site des Alyscamps, la direction du patrimoine vous convie à une promenade contée dans le temps et l’histoire. Spectacle inclus dans le billet d’entrée

