Pino de Vittorio Alyscamps Arles, 17 juillet 2021, Arles.

Pino de Vittorio Samedi 17 juillet 2021, 19h30 Alyscamps Tarif plein : 22€ / Tarif réduit : 15€

Arpentant tel un archéologue depuis plus de quarante ans les étendues musicales de son Italie du Sud natale, il fait revivre avec un charisme et une force expressive incomparables des chants anciens, populaires et traditionnels, sacrés et profanes : pizzica taranta et autres tarentelles.

Considéré comme l’un des plus grands chanteurs italiens – musicien, chanteur de Bel Canto, ténor et sopraniste baroque, acteur – celui qu’on appelle aussi le « Chaman des Pouilles » est surtout un ardent défenseur d’une culture attachée à ses racines…

Aux chant, tamburo et castagnettes, il est accompagné sur scène par son fidèle Marcello Vitale à la guitare battente et Leonardo Massa, au colascione (luth du sud de l’Italie).

Après Giovanna Marini, Suds est plus qu’honoré d’accueillir cet autre grand nom du chant italien !

Alyscamps Avenue des Alyscamps, Arles Arles 13200 Les Alyscamps Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d'Azur

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-07-17T19:30:00+02:00 – 2021-07-17T20:30:00+02:00

Pino de Vittorio Italie

