Lina_Raül Refree Alyscamps Arles, 16 juillet 2021, Arles.

Lina_Raül Refree Vendredi 16 juillet 2021, 19h30 Alyscamps Tarif plein : 22€ / Tarif réduit : 15€

Accueilli en solo sur cette scène en 2019, Raül Refree est un producteur, musicien et compositeur au flair audacieux et à l’affût de toutes les avant-gardes ou expressions singulières. Après Niño de Elche, Sílvia Pérez Cruz, Rocío Márquez ou Rosalía, il accompagne l’interprétation puissante et sublime de la fadiste Lina Rodrigues.

Le duo revisite le fado de l’inoubliable Amália Rodrigues, sans les traditionnelles guitares mais avec un piano analogique et des synthés vintage, et réussit à lui rendre sa force originelle. Sublimant la mélancolie du genre qui s’exprime ici dans sa pleine nudité, ils font aimer à en pleurer le doux pincement à l’âme qu’elle procure…

Alyscamps Avenue des Alyscamps, Arles Arles 13200 Les Alyscamps Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d'Azur

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-07-16T19:30:00+02:00 – 2021-07-16T20:30:00+02:00

moments précieux Lina_Raul Refree

Mileu