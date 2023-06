Rocío Márquez Alyscamps Arles, 15 juillet 2021, Arles.

Victoire du Jazz 2020 – Meilleur album musiques du monde

Maîtrisant aussi parfaitement ses gammes flamencas que les expérimentations, la lumineuse cantaora offre une relecture des grandes figures qui l’inspirent. Palos flamencos, coplas et chansons populaires délicatement réarrangés dialoguent sans aucune frontière de genres… Une œuvre palimpseste !

Après des collaborations avec la nouvelle vague flamenca, celle qui faisait sa première grande scène à Suds en 2010, nous revient avec un projet plus orthodoxe… en apparence. Ayant déniché quelques perles discographiques au marché de El Jueves (titre de cet album) à Séville, elle revisite les répertoires de Pepe Marchena, El Cabrero, Concha Piquer, José Menese, Paco Ibáñez, Rocío Jurado…

Dans une belle unité stylistique entre flamenco, copla et chanson populaire, sur des thèmes classiques ou des textes plus militants comme la misère du monde rural ou la frénésie consommatrice, elle ressuscite ces grandes mémoires à l’aune de son art sensible. Accompagnée à la guitare par Juan Antonio Suárez Cano « Canito » qui co-signe les arrangements, elle recrée une œuvre a su manera… avec donc délicatesse, élégance et maestria !

