Atine Alyscamps Arles, 13 juillet 2021, Arles.

Atine Mardi 13 juillet 2021, 19h30 Alyscamps Tarif plein : 22€ Tarif réduit : 15€

Elles sont cinq, femmes et artistes, réunies pour nous enivrer de l’envoûtante beauté de la musique classique persane. Voix, târ, percussions, qanun et viole de gambe entrelacent leurs harmonies raffinées pour célébrer le sentiment universel et intemporel de l’Amour !

La rencontre inédite de ces cinq musiciennes a donné naissance à un corpus de chansons iraniennes ré-arrangées, symbole de l’héritage de leurs trajectoires personnelles et riches de diversité : la chanteuse iranienne Aïda Nosrat (découverte en duo avec Babak sur une Scène en Ville en 2017Sogol Mirzaei au târ, l’une des meilleures représentantes de la musique savante, le râdif ; la Palestinienne Christine Zayed au qanun ; Saghar Khadem aux percussions (tombak, daf et dayereh) et Marie-Suzanne de Loye à la viole de gambe (vue en 2019 au côté du Kurde Rusan Filitzek).

A la délicatesse du jeu de l’une répond la puissance évocatrice d’une autre ; au plaisir de jouer ensemble, la virtuosité d’un solo ! Pleinement engagées dans la célébration d’une musique modale des plus sophistiquées, ces artistes sensibles unissent avec passion leurs harmonies dans une méditation sonore complice.

Alyscamps Avenue des Alyscamps, Arles Arles 13200 Les Alyscamps Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« type »: « link », « value »: « https://www.suds-arles.com/fr/2021/festival/atine-8275?utm_source=agenda&utm_medium=agenda&utm_campaign=atine »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-07-13T19:30:00+02:00 – 2021-07-13T20:30:00+02:00

2021-07-13T19:30:00+02:00 – 2021-07-13T20:30:00+02:00

Atine Moments Précieux

Jeff Le Cardiet